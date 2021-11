மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே புகையிலை விற்ற கடைக்காரரை போலீசார் கைது செய்தனர் + "||" + Police arrested a shopkeeper who was selling tobacco near ottapidaram

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே புகையிலை விற்ற கடைக்காரரை போலீசார் கைது செய்தனர்