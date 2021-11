மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தாமிரபரணி தண்ணீர் வீணாக கடலுக்கு செல்வதை தடுக்க மருதூர், ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டில் உள்ள 4 கால்வாய்களையும் அகலப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார் + "||" + Collector Senthilraj said that steps are being taken to widen all the 4 canals in the Marudur and Srivaikuntam dams to prevent the Tamiraparani water from going to sea in vain in the Thoothukudi district

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தாமிரபரணி தண்ணீர் வீணாக கடலுக்கு செல்வதை தடுக்க மருதூர், ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டில் உள்ள 4 கால்வாய்களையும் அகலப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்