மாவட்ட செய்திகள்

வடகிழக்கு பருவமழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட நேற்று வந்த மத்திய குழுவினரை விமான நிலையத்தில் தூத்துக்குடி மாவட்ட கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் சந்தித்து பேசினார் + "||" + Thoothukudi District Collector Senthilraj met the Central team at the airport yesterday to visit the areas affected by the northeast monsoon

