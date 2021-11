மாவட்ட செய்திகள்

திருவெண்ணெய்நல்லூர் அருகே மினி லாரி கவிழ்ந்து பெண் உள்பட 3 பேர் பலி துக்கம் விசாரிக்க சென்றபோது பரிதாபம் + "||" + Near Thiruvennallur Mini truck overturns killing 3 including woman Awful when we went to inquire about grief

திருவெண்ணெய்நல்லூர் அருகே மினி லாரி கவிழ்ந்து பெண் உள்பட 3 பேர் பலி துக்கம் விசாரிக்க சென்றபோது பரிதாபம்