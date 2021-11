மாவட்ட செய்திகள்

வாழவச்சனூர் வாரச்சந்தைக்கு மழை காரணமாக கால்நடைகள் வரத்து குறைந்தது + "||" + Livestock supply to Vazhavachanur weekly market has been reduced due to rains

வாழவச்சனூர் வாரச்சந்தைக்கு மழை காரணமாக கால்நடைகள் வரத்து குறைந்தது