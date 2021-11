மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி மாணவியை சில்மிஷம் செய்த வழக்கில்ஆசிரியருக்கு 3 ஆண்டு சிறை தண்டனைஉடந்தையாக இருந்த மற்றொரு ஆசிரியருக்கும் சிறை + "||" + In the case of scolding a school student The teacher was sentenced to 3 years in prison Jail for another teacher who was complicit

பள்ளி மாணவியை சில்மிஷம் செய்த வழக்கில்ஆசிரியருக்கு 3 ஆண்டு சிறை தண்டனைஉடந்தையாக இருந்த மற்றொரு ஆசிரியருக்கும் சிறை