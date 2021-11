மாவட்ட செய்திகள்

உலக மீன்வள தினத்தை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மீன்வளக்கல்லூரியில் நடந்த சுவரொட்டி வரையும் போட்டியில் வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது + "||" + Prizes were given to the winners of the poster drawing competition held at the Thoothukudi Fisheries College on the occasion of World Fisheries Day

