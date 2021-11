மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் அருகே மனைவி தற்கொலை செய்த வழக்கில் ஆட்டோ டிரைவரை போலீசார் கைது செய்தனர் + "||" + Police have arrested an auto driver in connection with the suicide of his wife near Vilathikulam

விளாத்திகுளம் அருகே மனைவி தற்கொலை செய்த வழக்கில் ஆட்டோ டிரைவரை போலீசார் கைது செய்தனர்