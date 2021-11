மாவட்ட செய்திகள்

பாலாற்றில் அடித்துசெல்லப்பட்ட ராணுவவீரரை ஹெலிகாப்டர் மூலம் தேடும்பணி நடந்தது. உறவினர்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் முற்றுகை + "||" + The search for the soldier took place by helicopter

