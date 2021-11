மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி வாகனத்தை இயக்கி ஆய்வு செய்த கலெக்டர் ஸ்ரீதர் + "||" + Collector Sridhar who drove and inspected the school vehicle

