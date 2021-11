மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதியின்றி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பா.ஜ.க. நிர்வாகிகள் 90 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Involved in demonstration without permission BJP The executives sued over 90 people

அனுமதியின்றி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பா.ஜ.க. நிர்வாகிகள் 90 பேர் மீது வழக்கு