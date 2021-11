கயத்தாறு சாலைப்புதூர் சுங்கச்சாவடியில் உள்ளூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார வாகனங்களை இலவசமாக அனுமதிக்க கோரி கிராம மக்கள், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் அனைத்து ஓட்டுனர் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் முற்றுகை போராட்டம் அறிவித்ததை தொடர்ந்து நேற்று போலீசார் குவிக்கப்பட்டு இருந்தனர்

மாவட்ட செய்திகள்

கயத்தாறு சாலைப்புதூர் சுங்கச்சாவடியில் உள்ளூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார வாகனங்களை இலவசமாக அனுமதிக்க கோரி கிராம மக்கள், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் அனைத்து ஓட்டுனர் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் முற்றுகை போராட்டம் அறிவித்ததை தொடர்ந்து நேற்று போலீசார் குவிக்கப்பட்டு இருந்தனர் + "||" + Police were deployed yesterday following the announcement of a blockade by villagers, communist party and all driver owners association demanding free admission of local and surrounding vehicles at Kayathar Roadpudur toll booth

