தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் முன்னாள் படைவீரர்களின் குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகை பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் கூறி உள்ளார் + "||" + Collector Senthilraj has said that children of exservicemen in Thoothukudi district can apply online for scholarships

