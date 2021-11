மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில், இன்று18 மையங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம் நடக்கிறது + "||" + Kovilpatti, Today Corona vaccine special camp to be held in 18 centres

