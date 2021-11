கோவில்பட்டியில் கல்லூரி மாணவரிடம் செல்போன் பறித்த வாலிபரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்

மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் கல்லூரி மாணவரிடம் செல்போன் பறித்த வாலிபரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் + "||" + The youth who snatched a cell phone from a college student in Kovilpatti was caught by the public and handed over to the police

கோவில்பட்டியில் கல்லூரி மாணவரிடம் செல்போன் பறித்த வாலிபரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்