மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில், பாலியல் தொல்லை குறித்து புகார் தெரிவிக்க புதிய வாட்ஸ்அப் எண் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு உள்ளதாக அமைச்சர் கீதாஜீவன் தெரிவித்துள்ளார் + "||" + Minister Geethajeevan said a new WhatsApp number has been introduced in Thoothukudi district to complain about sexual harassment

