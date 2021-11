மாவட்ட செய்திகள்

கெடிலம், தென்பெண்ணையாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு40 டி.எம்.சி. தண்ணீர் கடலில் வீணாக கலந்தது + "||" + 40 TMC The water was wasted in the sea

கெடிலம், தென்பெண்ணையாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு40 டி.எம்.சி. தண்ணீர் கடலில் வீணாக கலந்தது