மாவட்ட செய்திகள்

கார்த்திகை மாத விரதம் எதிரொலி; திசையன்விளை மார்க்கெட்டில் மீன்கள் விலை வீழ்ச்சி + "||" + Echo of Karthika's monthly fast; Falling fish prices in the vector market

கார்த்திகை மாத விரதம் எதிரொலி; திசையன்விளை மார்க்கெட்டில் மீன்கள் விலை வீழ்ச்சி