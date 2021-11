மாவட்ட செய்திகள்

வடமதுரை அருகே தனியார் நூற்பாலையை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் + "||" + Near Vadamadurai The public besieged the private spinning mill

வடமதுரை அருகே தனியார் நூற்பாலையை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்