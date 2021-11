மாவட்ட செய்திகள்

சீவூர்-மூங்கப்பட்டு இடையே பொதுமக்களே அமைத்த மரப்பாலம் + "||" + A wooden bridge built by the public between Sivur-Munkapattu

சீவூர்-மூங்கப்பட்டு இடையே பொதுமக்களே அமைத்த மரப்பாலம்