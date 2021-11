மாவட்ட செய்திகள்

வேதா இல்லம் அரசுடைமை செல்லாது என்ற உத்தரவு:அட்வகேட் ஜெனரலுடன் கலந்தாலோசித்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அமைச்சர் பேட்டி + "||" + The next step is to consult with the Advocate General

வேதா இல்லம் அரசுடைமை செல்லாது என்ற உத்தரவு:அட்வகேட் ஜெனரலுடன் கலந்தாலோசித்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அமைச்சர் பேட்டி