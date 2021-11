மாவட்ட செய்திகள்

தெப்பக்குளத்தை பராமரிக்காத அதிகாரி சம்பளத்தை ஏன் பிடித்தம் செய்யக்கூடாது?- ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் கேள்வி + "||" + Why shouldn't the salary of an officer who does not maintain the swimming pool be withheld? - I-Court judges question

தெப்பக்குளத்தை பராமரிக்காத அதிகாரி சம்பளத்தை ஏன் பிடித்தம் செய்யக்கூடாது?- ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் கேள்வி