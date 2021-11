மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளம் சூழ்ந்த வீடுகளில் 60 பேர் தவிப்பு; 2 மணி நேரம் போராடி தீயணைப்பு படையினர் மீட்டனர் + "||" + 60 suffer in flooded houses; After fighting for 2 hours, firefighters rescued him

வெள்ளம் சூழ்ந்த வீடுகளில் 60 பேர் தவிப்பு; 2 மணி நேரம் போராடி தீயணைப்பு படையினர் மீட்டனர்