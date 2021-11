மாவட்ட செய்திகள்

காயல்பட்டினத்தில் ஒரேநாளில் 30 செமீ மழை கொட்டி தீர்த்ததால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது + "||" + In Kayalpattinam, 30 cm of rain fell in a single day

