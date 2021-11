மாவட்ட செய்திகள்

30 ஆயிரம் நெல்மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து வீணாகும் அவலம் + "||" + It is a pity that 30 thousand bundles of paddy get soaked in the rain and wasted

30 ஆயிரம் நெல்மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து வீணாகும் அவலம்