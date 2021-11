மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதியில் மழை வெள்ள நிவாரண பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக 8 துணை கலெக்டர்களும், 8 தாசில்தார்களும் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர் + "||" + 8 Deputy Collectors and 8 Tasildars have been appointed to carry out flood relief work in the Thoothukudi Corporation area

