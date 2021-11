மாவட்ட செய்திகள்

தாமிரபரணி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக பொதுமக்கள் ஆற்றில் குளிக்க செல்லக்கூடாது என்று கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் எச்சரிக்கை விடுத்து உள்ளார் + "||" + Collector Senthilraj has warned the public not to bathe in the Tamiraparani river due to floods

