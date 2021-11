மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் மருந்து வாங்கும் இடத்தில் தேங்கி உள்ள மழைநீரில் நின்று பொதுமக்கள் மருந்து வாங்கும் பரிதாப நிலை உள்ளது + "||" + At the Thoothukudi Government Hospital, there is a deplorable situation where the public buys medicine by standing in the rainwater at the place where they buy medicine

