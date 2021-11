மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை வட்டார அளவில் 2 தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளாதவர்கள் பொது இடங்களுக்கு செல்ல தடை + "||" + 2 Non-vaccinated persons are prohibited from going to public places

