மாவட்ட செய்திகள்

கீரனூர் அருகே ஆடுதிருடி சென்றபோது மடக்கிப்பிடித்த சப்-இன்ஸ்பெக்டரை கொலை செய்தது பற்றி போலீசாரிடம் நடித்து காட்டிய வாலிபர் விசாரணை முடிந்து மீண்டும் சிறையில் அடைப்பு + "||" + The young man pretended to the police about killing the sub-inspector

கீரனூர் அருகே ஆடுதிருடி சென்றபோது மடக்கிப்பிடித்த சப்-இன்ஸ்பெக்டரை கொலை செய்தது பற்றி போலீசாரிடம் நடித்து காட்டிய வாலிபர் விசாரணை முடிந்து மீண்டும் சிறையில் அடைப்பு