மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி சுப்பையா முதலியார் புரம் உள்ளிட்ட குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தினர் மின்மோட்டார் மூலம் வெளியேற்றி வருகின்றனர் + "||" + The corporation administration is discharging the rainwater accumulated in the residential areas including Thoothukudi Subbaiah Mudaliar Puram by electric motor

