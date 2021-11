மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் பிரையன்ட் நகர் மெயின்ரோடு உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் மழைநீர் தேங்கி கிடப்பதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர் + "||" + The public is suffering due to the accumulation of rainwater in important places including the Bryant Nagar Main Road in Thoothukudi

