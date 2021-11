மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் குடியிருப்பு பகுதியில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை அகற்றக்கோரி முத்தம்மாள் காலனி பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் + "||" + Residents of the Muthammal Colony area in Thoothukudi staged a road blockade demanding the removal of stagnant rainwater

