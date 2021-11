மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் மழைநீரை அகற்றும் பணிகளை அமைச்சர் கீதாஜீவன், கண்காணிப்பு அலுவலர் சிஜி தாமஸ் வைத்தியன் ஆகியோர் நேற்று நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் + "||" + Minister Geethajeevan and Monitoring Officer CG Thomas Vaithiyan visited and inspected the rainwater harvesting works in Thoothukudi yesterday

