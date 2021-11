மாவட்ட செய்திகள்

மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் உள்ள குருசடை தீவு உள்ளிட்ட 10 தீவுகளில் 25 ஆயிரம் பனை மர விதைகள் நடவு செய்யப்பட்டு உள்ளன + "||" + 25 thousand palm tree seeds have been planted in 10 islands including Kurusadai Island in the Gulf of Mannar

