மாவட்ட செய்திகள்

முதல் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு ஊக்கப்பரிசு + "||" + Incentive for those who received the first dose of the vaccine

முதல் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு ஊக்கப்பரிசு