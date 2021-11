மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டத்தில் அமைச்சர் கீதாஜீவன் தலைமையில் நடந்தது + "||" + Minister Geethajeevan chaired a review meeting at the Thoothukudi Corporation office yesterday on the measures taken in the rain-affected areas and the precautionary measures to be taken

