மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடியில் திருடர்களிடமிருந்து மீட்கப்பட்ட32 ஆடுகள் உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைப்புபோலீசாருக்கு பெண்கள் கண்ணீர் மல்க நன்றி கூறினர் + "||" + Handing over of 32 goats to the owners

கறம்பக்குடியில் திருடர்களிடமிருந்து மீட்கப்பட்ட32 ஆடுகள் உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைப்புபோலீசாருக்கு பெண்கள் கண்ணீர் மல்க நன்றி கூறினர்