மாவட்ட செய்திகள்

மழைவெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டு மண்டபத்தில் இருந்தவர்களை வெளியேற்றியதால் சாலை மறியல் + "||" + Road blockade as people in the hall were evacuated

மழைவெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டு மண்டபத்தில் இருந்தவர்களை வெளியேற்றியதால் சாலை மறியல்