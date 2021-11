மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி-கல்லூரிகளில் சமூக-கலாசார நிகழ்ச்சிகளை நடத்த தடை - கர்நாடக அரசு உத்தரவு + "||" + Prohibition on conducting socio-cultural programs in schools and colleges

பள்ளி-கல்லூரிகளில் சமூக-கலாசார நிகழ்ச்சிகளை நடத்த தடை - கர்நாடக அரசு உத்தரவு