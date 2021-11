மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் வாலிபரை கத்தியை காட்டி மிரட்டியவரை போலீசார் கைது செய்தனர் + "||" + Police have arrested a man for brandishing a machete in Thoothukudi

தூத்துக்குடியில் வாலிபரை கத்தியை காட்டி மிரட்டியவரை போலீசார் கைது செய்தனர்