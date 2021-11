மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இன்றும்(செவ்வாய்க்கிழமை) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடுப்பட்டுள்ளது + "||" + School and colleges in Thoothukudi district are still closed today (Tuesday)

