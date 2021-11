மாவட்ட செய்திகள்

மேல்மருவத்தூர் அருகே கிளியாற்றில் செல்பி எடுத்த வாலிபர் பலி + "||" + A youth was killed by a selfie in Kliyar near Melmaruvathur

மேல்மருவத்தூர் அருகே கிளியாற்றில் செல்பி எடுத்த வாலிபர் பலி