தூத்துக்குடி அருகே மூதாட்டி வீட்டில் பத்தரை பவுன் நகை திருடிய மர்ம நபரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்

மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி அருகே மூதாட்டி வீட்டில் பத்தரை பவுன் நகை திருடிய மர்ம நபரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர் + "||" + Police are searching for a mysterious person who stole ten pounds of jewelery from his grandmother's house near Thoothukudi

