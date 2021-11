மாவட்ட செய்திகள்

தாமிரபரணி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு இருப்பதால், வினாடிக்கு 35 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் ஸ்ரீவைகுண்டம் அணையை தாண்டி சென்று கடலில் வீணாகி வருகிறது + "||" + Due to the flooding of the Tamiraparani river, 35 thousand cubic feet of water per second is being wasted in the sea by crossing the Srivaikuntam dam

