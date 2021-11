மாவட்ட செய்திகள்

உடன்குடி அருகே டாக்டரை காரில் கடத்திய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர் + "||" + Police have arrested a teenager who abducted a doctor in a car near Udankudi

