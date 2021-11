மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி,நெல்லையில் நேற்று 11 பேருக்குகொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது + "||" + A corona infection was confirmed in 11 people in Thoothukudi, Nellai yesterday

