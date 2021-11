மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா விதிகளை கடைப்பிடிக்காத தங்கும் விடுதிக்கு சீல் + "||" + Seal to hostel that does not comply with corona rules

கொரோனா விதிகளை கடைப்பிடிக்காத தங்கும் விடுதிக்கு சீல்