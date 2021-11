மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் அரசு ஆஸ்பத்திரி வருபவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி கட்டாயம் + "||" + Corona vaccine is mandatory for those coming to Cuddalore Government Hospital

கடலூர் அரசு ஆஸ்பத்திரி வருபவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி கட்டாயம்