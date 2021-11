மாவட்ட செய்திகள்

குந்தவைநாச்சியார் மகளிர் தையல் கூட்டுறவு சங்கத்தில் ஒரு பதவிக்கு 2 பேர் போட்டி + "||" + 2 candidates for one post in Kundavainachchiar Women's Tailoring Co-operative Society

குந்தவைநாச்சியார் மகளிர் தையல் கூட்டுறவு சங்கத்தில் ஒரு பதவிக்கு 2 பேர் போட்டி